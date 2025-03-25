Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе появятся новые круговые развязки — где именно arrow

В Одессе появятся новые круговые развязки — где именно

25 марта 2025 13:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Где в Одессе появятся новые круговые развязки
Авто на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В 2025 году в Одессе планируют продолжать обустройство дорог города. Обещают также создать новые круговые транспортные развязки и обновить разметку.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Читайте также:

Где именно появятся разметки

Новые дорожные разметки в течение 2025 года появятся на следующих, уже существующих круговых развязках:

  • 7-й станции Люстдорфской дороги,
  • Заболотного и Владимира Великого,
  • Тираспольская площадь,
  • площадь Менделя Мойхер-Сфорима.

Кроме того, коммунальщики планируют установить центральные островки безопасности на ранее организованных круговых развязках на улицах:

  • Пересечение Львовской и Долгой,
  • Кольцо возле мемориала 411-й батареи,
  • Пересечение Степовой и Комитетской.

Новые перекрестки с круговым движением

К тому же в планах горсовета создать новые перекрестки с круговым движением. После чего там также установят знаки и обустроят островки безопасности. В частности, речь идет о следующих локациях:

  • Пересечение Ланжероновской и Гаванной,
  • Пересечение улиц Добровольцев и Независимости,
  • Пересечение Мечникова, Болгарской и Костецкой.

"Если у вас есть идеи, где было бы целесообразно организовать круговое движение, пишите в наши социальные сети свои предложения", — добавляют в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о камерах фиксации на дорогах Одесской области. А также об уплате налога на элитные автомобили.

Одесса дороги транспорт авто Новости Одессы
Реклама
Реклама
Реклама