Где в Одессе появятся новые круговые развязки

В Одессе появятся новые круговые развязки — где именно
В 2025 году в Одессе планируют продолжать обустройство дорог города. Обещают также создать новые круговые транспортные развязки и обновить разметку.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Где именно появятся разметки
Новые дорожные разметки в течение 2025 года появятся на следующих, уже существующих круговых развязках:
- 7-й станции Люстдорфской дороги,
- Заболотного и Владимира Великого,
- Тираспольская площадь,
- площадь Менделя Мойхер-Сфорима.
Кроме того, коммунальщики планируют установить центральные островки безопасности на ранее организованных круговых развязках на улицах:
- Пересечение Львовской и Долгой,
- Кольцо возле мемориала 411-й батареи,
- Пересечение Степовой и Комитетской.
Новые перекрестки с круговым движением
К тому же в планах горсовета создать новые перекрестки с круговым движением. После чего там также установят знаки и обустроят островки безопасности. В частности, речь идет о следующих локациях:
- Пересечение Ланжероновской и Гаванной,
- Пересечение улиц Добровольцев и Независимости,
- Пересечение Мечникова, Болгарской и Костецкой.
"Если у вас есть идеи, где было бы целесообразно организовать круговое движение, пишите в наши социальные сети свои предложения", — добавляют в сообщении.
Напомним, недавно мы писали о камерах фиксации на дорогах Одесской области. А также об уплате налога на элитные автомобили.
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