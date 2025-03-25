Где в Одессе появятся новые круговые развязки

Авто на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2025 году в Одессе планируют продолжать обустройство дорог города. Обещают также создать новые круговые транспортные развязки и обновить разметку.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Где именно появятся разметки

Новые дорожные разметки в течение 2025 года появятся на следующих, уже существующих круговых развязках:

7-й станции Люстдорфской дороги,

Заболотного и Владимира Великого,

Тираспольская площадь,

площадь Менделя Мойхер-Сфорима.

Кроме того, коммунальщики планируют установить центральные островки безопасности на ранее организованных круговых развязках на улицах:

Пересечение Львовской и Долгой,

Кольцо возле мемориала 411-й батареи,

Пересечение Степовой и Комитетской.

Новые перекрестки с круговым движением

К тому же в планах горсовета создать новые перекрестки с круговым движением. После чего там также установят знаки и обустроят островки безопасности. В частности, речь идет о следующих локациях:

Пересечение Ланжероновской и Гаванной,

Пересечение улиц Добровольцев и Независимости,

Пересечение Мечникова, Болгарской и Костецкой.

"Если у вас есть идеи, где было бы целесообразно организовать круговое движение, пишите в наши социальные сети свои предложения", — добавляют в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о камерах фиксации на дорогах Одесской области. А также об уплате налога на элитные автомобили.