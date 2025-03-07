Пробки в Одесской области в сторону Молдовы и Румынии

КПП Рени. Фото: скриншот

В пятницу, 7 марта, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в сторону Молдовы собираются очереди. Однако дорога на Румынию пока почти свободна.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть очень большая пробка перед КПП. Участок до пункта "Староказачье — Тудора" сейчас также перегружен. Очереди на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть" также немалые — по данным сервиса, простоять в тянучке придется несколько часов.

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки до Румынии

В пределах пункта Сараты и в селе Холмское и Броска пока дорога свободна. На самом КПП "Орловка" очередей также нет, но движение вблизи села Кринички затруднено, поскольку там еще завершаются ремонтные работы дороги.

Дорога возле Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о ремонте проблемной дороги в Одесской области. А также о том, сколько выделят на восстановление транспортной инфраструктуры региона.