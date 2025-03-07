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Їхати краще зараз — затори на кордоні з Одещиною

7 березня 2025 19:03
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на Одещині у бік Молдови та Румунії
КПП Рені. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У п'ятницю, 7 березня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в бік Молдови збираються черги. Проте дорога на Румунію наразі майже вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є дуже великий затор перед КПП. Ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" наразі також перенавантажена. Черги на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть" також немалі — за даними сервісу, простояти в тягнучці доведеться кілька годин.

Їхати краще зараз — затори на кордонах з Одещиною - фото 1
Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

У межах пункту Сарати і в селі Холмське та Броска наразі дорога вільна. На самому КПП "Орлівка" черг також немає, але рух поблизу села Кринички ускладнений, оскільки там ще завершуються ремонтні роботи дороги.

Їхати краще зараз — затори на кордонах з Одещиною - фото 2
Дорога біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт проблемної дороги на Одещині. А також про те, скільки виділять на відновлення транспортної інфраструктури регіону.

Одеса кордон подорож Одеська область Новини Одеси
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