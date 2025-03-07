Затори на Одещині у бік Молдови та Румунії

КПП Рені. Фото: скриншот

У п'ятницю, 7 березня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в бік Молдови збираються черги. Проте дорога на Румунію наразі майже вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є дуже великий затор перед КПП. Ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" наразі також перенавантажена. Черги на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть" також немалі — за даними сервісу, простояти в тягнучці доведеться кілька годин.

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

У межах пункту Сарати і в селі Холмське та Броска наразі дорога вільна. На самому КПП "Орлівка" черг також немає, але рух поблизу села Кринички ускладнений, оскільки там ще завершуються ремонтні роботи дороги.

Дорога біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт проблемної дороги на Одещині. А також про те, скільки виділять на відновлення транспортної інфраструктури регіону.