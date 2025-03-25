Де в Одесі з'являться нові кругові розв'язки

В Одесі з'являться нові кругові розв'язки — де саме
У 2025 році в Одесі планують продовжувати облаштування доріг міста. Обіцяють також створити нові кругові транспортні розв'язки та оновити розмітки.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Де саме з'являться розмітки
Нові дорожні розмітки протягом 2025 року з'являться на таких, уже наявних кругових розв'язках:
- 7-й станції Люстдорфської дороги,
- Заболотного та Володимира Великого,
- Тираспольська площа,
- площа Менделя Мойхер-Сфоріма.
Крім того, комунальники планують встановити центральні острівці безпеки на раніше організованих кругових розв'язках на вулицях:
- Перетин Львівської та Довгої,
- Кільце біля меморіалу 411 батареї,
- Перетин Степової та Комітетської.
Нові перехрестя з круговим рухом
До того ж у планах міськради створити нові перехрестя з круговим рухом. Після чого там також встановлять знаки та облаштують острівці безпеки. Зокрема, йдеться про такі локації:
- Перетин Ланжеронівської та Гаванної,
- Перетин вулиць Добровольців та Незалежності,
- Перетин Мечникова, Болгарської та Костецької.
"Якщо у вас є ідеї, де було б доцільно організувати круговий рух, пишіть у наші соціальні мережі свої пропозиції", — додають у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про камери фіксації на дорогах Одещини. А також про сплату податку на елітні автівки.
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