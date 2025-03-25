Де в Одесі з'являться нові кругові розв'язки

Авто на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У 2025 році в Одесі планують продовжувати облаштування доріг міста. Обіцяють також створити нові кругові транспортні розв'язки та оновити розмітки.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Де саме з'являться розмітки

Нові дорожні розмітки протягом 2025 року з'являться на таких, уже наявних кругових розв'язках:

7-й станції Люстдорфської дороги,

Заболотного та Володимира Великого,

Тираспольська площа,

площа Менделя Мойхер-Сфоріма.

Крім того, комунальники планують встановити центральні острівці безпеки на раніше організованих кругових розв'язках на вулицях:

Перетин Львівської та Довгої,

Кільце біля меморіалу 411 батареї,

Перетин Степової та Комітетської.

Нові перехрестя з круговим рухом

До того ж у планах міськради створити нові перехрестя з круговим рухом. Після чого там також встановлять знаки та облаштують острівці безпеки. Зокрема, йдеться про такі локації:

Перетин Ланжеронівської та Гаванної,

Перетин вулиць Добровольців та Незалежності,

Перетин Мечникова, Болгарської та Костецької.

"Якщо у вас є ідеї, де було б доцільно організувати круговий рух, пишіть у наші соціальні мережі свої пропозиції", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про камери фіксації на дорогах Одещини. А також про сплату податку на елітні автівки.