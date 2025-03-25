Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі з'являться нові кругові розв'язки — де саме arrow

В Одесі з'являться нові кругові розв'язки — де саме

25 березня 2025 13:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Де в Одесі з'являться нові кругові розв'язки
Авто на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У 2025 році в Одесі планують продовжувати облаштування доріг міста. Обіцяють також створити нові кругові транспортні розв'язки та оновити розмітки.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Де саме з'являться розмітки

Нові дорожні розмітки протягом 2025 року з'являться на таких, уже наявних кругових розв'язках:

  • 7-й станції Люстдорфської дороги,
  • Заболотного та Володимира Великого,
  • Тираспольська площа,
  • площа Менделя Мойхер-Сфоріма.

Крім того, комунальники планують встановити  центральні острівці безпеки на раніше організованих кругових розв'язках на вулицях:

  • Перетин Львівської та Довгої,
  • Кільце біля меморіалу 411 батареї,
  • Перетин Степової та Комітетської.

Нові перехрестя з круговим рухом

До того ж у планах міськради створити нові перехрестя з круговим рухом. Після чого там також встановлять знаки та облаштують острівці безпеки. Зокрема, йдеться про такі локації:

  • Перетин Ланжеронівської та Гаванної,
  • Перетин вулиць Добровольців та Незалежності,
  • Перетин Мечникова, Болгарської та Костецької.

"Якщо у вас є ідеї, де було б доцільно організувати круговий рух, пишіть у наші соціальні мережі свої пропозиції", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про камери фіксації на дорогах Одещини. А також про сплату податку на елітні автівки.

Одеса дороги транспорт авто Новини Одеси
Реклама
Реклама
Реклама