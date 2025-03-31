Движение трамвая № 5 в Одессе изменено

Одесский трамвай. Фото иллюстративное: traffic.od.ua

На улице Генуэзской в Одессе вблизи площади 10 апреля произошла авария с участием двух машин, есть по меньшей мере один пострадавший. Еще одно ДТП произошло со стороны Черняховского. Из-за этого временно изменился маршрут трамвая №5.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Подробности ДТП

На улице Генуэзской, вблизи трамвайных путей столкнулись две машины. Оба авто получили значительные повреждения. На видео, которое распространяется по соцсетям, можно увидеть, как прохожие оказывают помощь раненому, которого достали из одного из транспортных средств. О количестве пострадавших пока не сообщается.

После ДТП. Фото: скриншот

Движение трамвая изменено

Из-за ДТП трамвай № 5, который курсировал от Автовокзала до Аркадии, временно изменил маршрут движения. Пока коммунальщики не уберут последствия аварии, он будет ходить по следующему маршруту:

Автовокзал — Парк Шевченко (по маршруту 28-го трамвая).

Напомним, недавно мы писали о графике движения транспорта в апреле. А также о новых круговых развязках в Одессе.