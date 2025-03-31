Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пятый трамвай в Одессе временно не будет ходить в Аркадию arrow

Пятый трамвай в Одессе временно не будет ходить в Аркадию

31 марта 2025 11:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Движение трамвая № 5 в Одессе изменено
Одесский трамвай. Фото иллюстративное: traffic.od.ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

На улице Генуэзской в Одессе вблизи площади 10 апреля произошла авария с участием двух машин, есть по меньшей мере один пострадавший. Еще одно ДТП произошло со стороны Черняховского. Из-за этого временно изменился маршрут трамвая №5.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Подробности ДТП

На улице Генуэзской, вблизи трамвайных путей столкнулись две машины. Оба авто получили значительные повреждения. На видео, которое распространяется по соцсетям, можно увидеть, как прохожие оказывают помощь раненому, которого достали из одного из транспортных средств. О количестве пострадавших пока не сообщается.

Пятый трамвай в Одессе временно не будет ходить в Аркадию - фото 1
После ДТП. Фото: скриншот

Движение трамвая изменено

Из-за ДТП трамвай № 5, который курсировал от Автовокзала до Аркадии, временно изменил маршрут движения. Пока коммунальщики не уберут последствия аварии, он будет ходить по следующему маршруту:

  • Автовокзал — Парк Шевченко (по маршруту 28-го трамвая).

Напомним, недавно мы писали о графике движения транспорта в апреле. А также о новых круговых развязках в Одессе.

ДТП Одесса авария транспорт Новости Одессы
Реклама
Реклама
Реклама