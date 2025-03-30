Стоимость проезда в Одессе - тарифы на транспорт в апреле

Троллейбус во время поездки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В апреле одесситам не стоит бояться новых тарифов на общественный транспорт и парковку. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах изменилась еще с 1 декабря прошлого года, с тех пор цены стабильны.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе на апрель.

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Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт

Трамвай и троллейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.

Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов № 67 и 68.

Проездные билеты

Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).

Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).

Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).

Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Стоимость парковки в Одессе на апрель

30 грн/час.

Абонемент:

2 500 грн/месяц

28 000 грн/год.

Некоторые категории граждан могут парковаться бесплатно. Это люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических миссий.

Напомним, одесситам, которые являются абонентами мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell - придется платить больше за некоторые тарифы. Также в апреле в Одессе будут работать автобусы, приспособленные для перевозки лиц с инвалидностью.