Стоимость проезда в Одессе - тарифы на транспорт в апреле

Транспорт в апреле — как изменятся цены для одесситов
В апреле одесситам не стоит бояться новых тарифов на общественный транспорт и парковку. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах изменилась еще с 1 декабря прошлого года, с тех пор цены стабильны.
Новини.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе на апрель.
Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе
Общественный транспорт
- Трамвай и троллейбус — 15 грн.
- Маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.
- Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов № 67 и 68.
Проездные билеты
- Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).
- Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).
- Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).
- Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).
Стоимость парковки в Одессе на апрель
- 30 грн/час.
Абонемент:
- 2 500 грн/месяц
- 28 000 грн/год.
Некоторые категории граждан могут парковаться бесплатно. Это люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических миссий.
Напомним, одесситам, которые являются абонентами мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell - придется платить больше за некоторые тарифы. Также в апреле в Одессе будут работать автобусы, приспособленные для перевозки лиц с инвалидностью.
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