Штраф за паркування у неналежному місці побільшає

Евакуатор забирає авто. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Окрім штрафу, одеситам доведеться платити 2000 гривень за евакуацію їхніх неправильно припаркованих автомобілів. У міськраді планують зробити таке нововведення аби навести порядок на вулицях.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань транспорту і дорожнього господарства.

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Поки немає законодавчої бази

Поки що немає законодавчої бази аби ввести додатковий штраф розміром 2 тисячі гривень за неправильне паркування. Але у міськраді запевняють, що документ, який дозволить це зробити наразі перебуває на фінальній фазі розробки. Депутати додають: такий захід допоможе полагодити рух міського транспорту, оскільки одесити перестануть ставити автівки на трамвайних коліях, побоюючись втратити свої гроші.

"В Одесі регулярно відбувається блокування трамваїв припаркованими машинами. Вагоновожатим і пасажирам залишається лише чекати на появу власника машини або самостійно її відтягувати з рейок. Із запуском міських евакуаторів стане набагато простіше — машину просто забиратимуть на штрафмайданчик. Сподіваюся, це переконає автолюбителів уважніше вибирати місце для зупинки машини", — каже голова транспортної комісії Петро Обухов.

Додамо, штраф за паркування в недозволеному місці складає від 340 до 680 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни руху 5-го трамваю. А також про нові кругові розв'язки в Одесі.