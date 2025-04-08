В Одесі обіцяють створити велоінфраструктуру

Велодоріжка на дорозі. Фото ілюстративне: facebook.com/ku.smep.omrl

В Одесі до кінця року планують створити концепцію розвитку велоінфраструктури. На цей проєкт вже виділили пів мільйона гривень з бюджету міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Що планують депутати

Для розробки необхідного документа мер Одеси видав розпорядження створити робочу групу із 13 осіб, куди увійшли директор профільного департаменту Володимир Хитренко, представники різних міських управлінь та комунальних підприємств, депутати та громадські діячі. Обранці зазначають, що велоінфраструктура розвивається безсистемно, тому потрібен чіткий план та концепція, якими могли б керуватися під час ремонту вулиць та заздалегідь враховували велодоріжки.

"Завдяки глобальному плану, який включатиме веломаршрути, острівці безпеки, місця для паркування велосипедів тощо, у майбутньому у нас не буде ситуації, коли частину тротуару чи газону віддали під паркування, а коли настав час прокладати велодоріжку, то немає де. Крім того, ми зможемо отримувати європейські гранти на розвиток велоінфраструктури, які суттєво перевищать виділені пів мільйона гривень", — каже депутат міської ради Петро Обухов.

Строки виконання

З бюджету муніципалітет уже виділив 500 тисяч гривень на розробку документа. План охопить веломаршрути, паркування та острівці безпеки. Техзавдання має бути готовим до 1 липня, а реалізувати саму концепцію обіцяють до 25 грудня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи за неправильне паркування. А також про нові кругові розв'язки в Одесі.