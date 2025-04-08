Одесский горсовет опасается, что дети останутся без образования

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Депутаты Одесского горсовета готовят обращение в Верховную Раду относительно реформ в "Новой украинской школе". По мнению избранников, они могут оставить детей без полного общего среднего образования.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями.

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Депутаты готовят обращение

Глава профильного департамента Елена Буйневич напомнила, что будущие реформы предусматривают создание профильных лицеев. Возможность получить углубленные знания в той или иной профессии — разумная идея, но в проекте есть недостатки.

"В законе, который действует на сегодня есть определенные мягкие условия о наличии в структуре лицея гимназии и начальной школы. Это определенным образом нивелирует идею профильного старшего образования, потому что ребенок идет за своим классным руководителем, за своим коллективом и практически лишается возможности учиться тому профилю, который ему интересен",— говорит Елена Буйневич.

Нарушение конституции

Елена Буйневич также добавила, что в Конституции прописано право каждого гражданина получить полное общее среднее образование, а нововведения могут этому препятствовать. Руководительница профильного департамента также отметила, что далеко не все дети после 9 класса знают, куда хотят пойти дальше, поэтому человек может быть еще не в состоянии выбрать профессию.

"Фактически жесткие условия будут везде. Лицеи отделяют, ребенок не может учиться в школе 1-3 ступени, этот вид учреждений исчезает, и фактически, если он не поступает в лицей, а не каждый ребенок сможет преодолеть эту планку, не поступает в профтехучилище по определенным причинам. Он может не знать в какое учреждение профтехобразования ему идти",— добавляет Елена Буйневич.

Соответствующий текст обращения депутатов Одесского горсовета будет разработан в ближайшее время и вынесен на сессию.

Образовательная реформа

Согласно реформе Новой украинской школы, в 2025-2026 учебном году, по предварительным планам, должны начаться следующие изменения:

добавляется 1 год обучения;

острее становится потребность выбора индивидуальной образовательной траектории (в связи с профилизацией);

лицеи должны быть отделены от начальной школы и гимназии для реализации принципов профилизации.

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