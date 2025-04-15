Коли в Одесі завершиться навчальний рік

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України № 841, прийнятою ще 23 липня 2024 року, поточний навчальний рік триватиме до 30 червня. Однак це рішення не поширюватиметься на школярів у нашому місті, оскільки всю програму вони пройшли вчасно.

Про це повідомляє директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

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Навчальний процес в Одесі завершиться традиційно наприкінці травня. Цього року не було тривалих переходів на дистанційне навчання та карантинів, тож педагоги встигли вчасно пройти з учнями усі програми. Однак у червні дітям все ж таки доведеться відвідувати школи, але замість уроків у них будуть консультації, мультипредметні тести й індивідуальні заняття.

"Шановні батьки! Уроки як планувалось завершити в кінці травня, так і будемо завершувати, ми цей рік відпрацювали навіть без тривалих переходів на дистанційне та карантинів, тож маємо завершити виконання планів і програм вчасно. Тож не хвилюємось. У червні будуть консультації, НМТ, індивідуальні заняття. Новина про вкрадену частину відпочинку не дуже коректна", — пише директор департаменту освіти Олена Буйневич.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому маленькі одесити можуть залишитися без середньої освіти. А також про те, скільки вчителям міста доплачуватимуть за роботу.