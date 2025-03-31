Правила переведення дітей до 10 класу в Одесі

Діти в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі оновили правила зарахування учнів до 10-го класу загальноосвітніх шкіл. Для переведення дитини до іншого закладу необхідна не тільки заява одного з батьків, але й проходження конкурсу.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Особливості зарахування

Усі дев'ятикласники, які не виявили намір припинити навчання, будуть переведені відповідним наказом до 10-х класів цього ж закладу. Але необхідна заява одного з батьків дитини, або її самої у разі повноліття. Проте якщо потрібно перейти до іншої школи, процедура дещо ускладнюється.

До іншої школи

Якщо випускник 9-го класу вирішив вступити до 10-го класу іншої школи:

прийом заяв про зарахування до 10-го класу закладу освіти здійснюється з 31.05.2025 до 15.06.2025 включно;

дозволяється, якщо станом на 16 червня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у класі (класах) закладу освіти, діти зараховуються за конкурсом;

до Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в якому функціонують лише 10-11(12) класи, зарахування дітей відбувається, як правило, за конкурсом.

Продовжити здобувати повну загальну середню освіту учні 9-х класів можуть також у професійно-технічних закладах.

Для отримання додаткової інформації з питань зарахування дітей та консультації звертатися до територіальних відділів освіти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підвищення вартості харчування в закладах освіти. А також про інклюзивні кабінети в школах.