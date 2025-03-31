Правила перевода детей в 10 класс в Одессе

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе обновили правила зачисления учеников в 10-й класс общеобразовательных школ. Для перевода ребенка в другое заведение необходимо не только заявление одного из родителей, но и прохождение конкурса.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Особенности зачисления

Все девятиклассники, которые не изъявили намерение прекратить обучение, будут переведены соответствующим приказом в 10-е классы этого же заведения. Но необходимо заявление одного из родителей ребенка, или его самого в случае совершеннолетия. Однако если нужно перейти в другую школу, процедура несколько усложняется.

В другую школу

Если выпускник 9-го класса решил поступить в 10-й класс другой школы:

прием заявлений о зачислении в 10-й класс учебного заведения осуществляется с 31.05.2025 до 15.06.2025 включительно;

разрешается, если по состоянию на 16 июня количество поданных заявлений о зачислении превышает общее количество мест в классе (классах) учебного заведения, дети зачисляются по конкурсу;

в Одесский лицей с усиленной военно-физической подготовкой в котором функционируют только 10-11 (12) классы, зачисление детей происходит, как правило, по конкурсу.

Продолжить получать полное общее среднее образование ученики 9-х классов могут также в профессионально-технических заведениях.

Для получения дополнительной информации по вопросам зачисления детей и консультации обращаться в территориальные отделы образования.

Напомним, недавно мы писали о повышении стоимости питания в учебных заведениях. А также об инклюзивных кабинетах в школах.