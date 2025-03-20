В Одессе увеличили выделение средств на инклюзивные аудитории

Дети в школе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе выделят еще почти 14 млн грн на инклюзивные аудитории, и еще 4 млн грн — на кабинеты защиты Украины. Столько хотят добавить в программу развития образования в горсовете.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями горсовета.

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Средства на инклюзивные аудитории

На развитие инклюзивной среды из бюджета города в текущем году планируется выделить 13 млн 750 тыс. грн. На эти деньги планируют оборудовать кабинеты всем необходимым для детей с инвалидностью. Кроме того, для одной из школ закупят накопитель электроэнергии на случай отключений света.

"Мы знаем, что у нас сейчас действует концепция безбарьерной среды, в рамках этого мы модернизируем наши инклюзивно-ресурсные центры, оборудуем шесть кабинетов в учреждениях среднего образования и в 43 школе, которая дважды пострадала от прилетов, и нет территории, где можно установить генератор. Планируем приобрести накопительную установку, которая 3-4 часа работает, когда света нет", — говорит руководитель департамента образования Елена Буйневич.

На развитие кабинетов защиты Украины в этом году увеличат бюджет на 4 млн 200 тыс. грн.

Напомним, недавно мы писали о будущем поврежденного атакой детского сада. А также о восстановлении дома на Прохоровской.