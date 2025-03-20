В Одессе восстановят дом, который повредил дрон РФ

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В Одессе отремонтируют дом на Прохоровской, 40, один из корпусов которого был поврежден в результате вражеской атаки 24 января 2024 года. Чиновники уже обсудили с местными жителями "дорожную карту" по восстановлению здания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Восстановление после атаки

Поврежденный дом будет отремонтирован за счет городского бюджета Одессы. Добавим, проект его восстановления разместили еще в 2024 году на платформе единой электронной экосистемы управления восстановлением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Однако за все это время он так и не получил финансовой поддержки.

"На этой неделе Департамент городского хозяйства объявит тендерную закупку, после чего начнется процесс восстановления поврежденного имущества",— говорит заместитель городского головы Александр Филатов.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Обстрел Одессы 24 января 2024-го

В результате обстрела РФ 24 января прошлого года были зафиксированы разрушения в Хаджибейском и Приморском районах Одессы. Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку на Прохоровской, вызвал пожар. Было повреждено несколько помещений и выбито 29 окон. Одного человека с ожогами госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно мы писали об обстреле Кировоградщины. А также о еще одном доме, который планируют восстановить.