В Одессе восстановят дом, который повредил дрон РФ

В Одессе восстановят дом, пострадавший от обстрела
В Одессе отремонтируют дом на Прохоровской, 40, один из корпусов которого был поврежден в результате вражеской атаки 24 января 2024 года. Чиновники уже обсудили с местными жителями "дорожную карту" по восстановлению здания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Восстановление после атаки
Поврежденный дом будет отремонтирован за счет городского бюджета Одессы. Добавим, проект его восстановления разместили еще в 2024 году на платформе единой электронной экосистемы управления восстановлением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Однако за все это время он так и не получил финансовой поддержки.
"На этой неделе Департамент городского хозяйства объявит тендерную закупку, после чего начнется процесс восстановления поврежденного имущества",— говорит заместитель городского головы Александр Филатов.
Обстрел Одессы 24 января 2024-го
В результате обстрела РФ 24 января прошлого года были зафиксированы разрушения в Хаджибейском и Приморском районах Одессы. Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку на Прохоровской, вызвал пожар. Было повреждено несколько помещений и выбито 29 окон. Одного человека с ожогами госпитализировали в больницу.
Напомним, недавно мы писали об обстреле Кировоградщины. А также о еще одном доме, который планируют восстановить.
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