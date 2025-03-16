Капитальный ремонт дома в Одессе на Добровольского: подробности тендера

Дом в Одессе на Добровольского, 134. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют восстановить жилой дом, пострадавший от вооруженной агрессии РФ. Объявлен тендер на капитальный ремонт, а ожидаемая стоимость работ составляет более 14 миллионов гривен. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Тендер на капитальный ремонт первой блок-секции многоэтажного дома по адресу: г. Одесса, просп. Добровольского, 134 объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Объект получил повреждения в результате попадания российского дрона 2 марта 2024 года, поэтому работы будут проводиться за средства местного бюджета. Ожидаемая стоимость ремонта — 14 662 328 грн.

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации отремонтируют блок-секцию №1, проект включает демонтажные работы, восстановление кровли, замену окон, ремонт лифта и обновление инженерных сетей. В частности, предполагается демонтаж старых дверей, оконных рам и подоконников, обновление электропроводки и сантехнических систем, а также реконструкция крыши.

Подать тендерные предложения можно до 29 марта 2025 года. Начало аукциона запланировано на 31 марта, а завершение всех работ — до 31 декабря 2026 года.

Трагедия на Добровольского

Добавим, что год назад российский "шахед" целенаправленно попал в многоэтажку, которая располагается по улице Добровольского, после взрыва обвалилась часть подъезда с 9-го по 1-й этажи — 18 квартир. Всего той страшной ночью россияне лишили жизни 12 человек, из них — пятеро малолетних детей.

Напомним, мы писали, что в центре Одессы появится укрытие за почти 30 миллионов гривен. А также закупят саженцы клена, софоры, акации и липы на 3 млн.