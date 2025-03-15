В Одесі відремонтують укриття гімназії у центрі міста

Діти спускаються в укриття. Фото ілюстративне: УНІАН/Андрій Марієнко

В Одесі оголосили тендер на капітальний ремонт укриття в одній із міських гімназій. Проєкт передбачає створення комфортних умов для перебування людей під час повітряних тривог. Роботи заплановано завершити наступного року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Закупівлю оголосили на капітальний ремонт підвального укриття гімназії №52, що розташована на вулиці Троїцькій, 49/51. Проєкт затвердили два тижні тому, на засіданні Одеського виконкому. Очікувана вартість робіт — 29 398 400 грн, фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету. Тендерні пропозиції прийматимуться до 31 березня 2025 року, аукціон відбудеться того ж дня. Завершити всі роботи планують до 30 червня 2026 року.

Діти стоять біля гімназії №52 в Одесі. Фото: ОМР

Що планують зробити

Згідно з тендерною документацією, основні роботи містять:

Установку припливно-витяжних систем для забезпечення циркуляції повітря, зокрема потужних радіальних вентиляторів та фільтрів різних класів очищення.

Монтаж систем електропостачання та безперебійного живлення, що дозволить забезпечити освітлення та роботу вентиляційних систем навіть у разі відключення електроенергії.

Встановлення протиударного та противибухового обладнання, яке допоможе зменшити ризики при вибухах поблизу.

Облаштування засобів безпеки, серед яких система відеоспостереження, газосигналізатори та пожежні сповіщувачі.

Покращення доступності — планується встановлення підіймачів для осіб з обмеженими можливостями.

Зазначимо, що, за даними міськради, у 2017 році в навчальному закладі провели поточний ремонт мережі опалення та замінили окремі віконні блоки, на ці цілі витратили 198 800 грн. Окрім цього роком пізніше були проведені роботи з улаштування протипожежної сигналізації, на це витратили 112 380 грн.

Нагадаємо, будівництво траси загального користування Кілія — Ізмаїл — Вилкове подорожчало ще на понад 37 мільйонів гривень. Також ми писали, що в Одесі на ремонт котельні "Північна-2", труба якої постраждала під час негоди у листопаді 2023 року, виділять додатково 2,5 млн грн.