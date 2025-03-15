В Одесі відремонтують укриття гімназії у центрі міста

В центрі Одеси з'явиться укриття за майже 30 млн грн — де саме
В Одесі оголосили тендер на капітальний ремонт укриття в одній із міських гімназій. Проєкт передбачає створення комфортних умов для перебування людей під час повітряних тривог. Роботи заплановано завершити наступного року.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Закупівлю оголосили на капітальний ремонт підвального укриття гімназії №52, що розташована на вулиці Троїцькій, 49/51. Проєкт затвердили два тижні тому, на засіданні Одеського виконкому. Очікувана вартість робіт — 29 398 400 грн, фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету. Тендерні пропозиції прийматимуться до 31 березня 2025 року, аукціон відбудеться того ж дня. Завершити всі роботи планують до 30 червня 2026 року.
Що планують зробити
Згідно з тендерною документацією, основні роботи містять:
- Установку припливно-витяжних систем для забезпечення циркуляції повітря, зокрема потужних радіальних вентиляторів та фільтрів різних класів очищення.
- Монтаж систем електропостачання та безперебійного живлення, що дозволить забезпечити освітлення та роботу вентиляційних систем навіть у разі відключення електроенергії.
- Встановлення протиударного та противибухового обладнання, яке допоможе зменшити ризики при вибухах поблизу.
- Облаштування засобів безпеки, серед яких система відеоспостереження, газосигналізатори та пожежні сповіщувачі.
- Покращення доступності — планується встановлення підіймачів для осіб з обмеженими можливостями.
Зазначимо, що, за даними міськради, у 2017 році в навчальному закладі провели поточний ремонт мережі опалення та замінили окремі віконні блоки, на ці цілі витратили 198 800 грн. Окрім цього роком пізніше були проведені роботи з улаштування протипожежної сигналізації, на це витратили 112 380 грн.
Нагадаємо, будівництво траси загального користування Кілія — Ізмаїл — Вилкове подорожчало ще на понад 37 мільйонів гривень. Також ми писали, що в Одесі на ремонт котельні "Північна-2", труба якої постраждала під час негоди у листопаді 2023 року, виділять додатково 2,5 млн грн.
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