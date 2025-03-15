В Одессе отремонтируют укрытие гимназии в центре города

Дети спускаются в укрытие. Фото иллюстративное: УНИАН/Андрей Мариенко

В Одессе объявили тендер на капитальный ремонт укрытия в одной из городских гимназий. Проект предусматривает создание комфортных условий для пребывания людей во время воздушных тревог. Работы планируется завершить в следующем году.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Закупку объявили на капитальный ремонт подвального укрытия гимназии №52, расположенной на улице Троицкой, 49/51. Проект утвердили две недели назад, на заседании Одесского исполкома. Ожидаемая стоимость работ — 29 398 400 грн, финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Тендерные предложения будут приниматься до 31 марта 2025 года, аукцион состоится в тот же день. Завершить все работы планируют до 30 июня 2026 года.

Дети стоят возле гимназии №52 в Одессе. Фото: ОГС

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, основные работы включают:

Установку приточно-вытяжных систем для обеспечения циркуляции воздуха, в частности мощных радиальных вентиляторов и фильтров различных классов очистки.

Монтаж систем электроснабжения и бесперебойного питания, что позволит обеспечить освещение и работу вентиляционных систем даже в случае отключения электроэнергии.

Установка противоударного и противовзрывного оборудования, которое поможет уменьшить риски при взрывах поблизости.

Обустройство средств безопасности, среди которых система видеонаблюдения, газосигнализаторы и пожарные извещатели.

Улучшение доступности — планируется установка подъемников для лиц с ограниченными возможностями.

Отметим, что, по данным горсовета, в 2017 году в учебном заведении провели текущий ремонт сети отопления и заменили отдельные оконные блоки, на эти цели потратили 198 800 грн. Кроме этого годом позже были проведены работы по устройству противопожарной сигнализации, на это потратили 112 380 грн.

Напомним, строительство трассы общего пользования Килия — Измаил — Вилково подорожало еще более чем на 37 миллионов гривен. Также мы писали, что в Одессе на ремонт котельной "Северная-2", труба которой пострадала во время непогоды в ноябре 2023 года, выделят дополнительно 2,5 млн грн.