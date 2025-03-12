Ще 2,5 мільйона виділять на трубу котельні Північна-2 в Одесі

Труба котельні "Північна-2". Фото: informer.od

В Одесі на ремонт котельні "Північна-2", труба якої постраждала під час негоди у листопаді 2023 року, виділять ще 2,5 млн грн. КП Теплопостачання міста Одеси вже виклало відповідний тендер для пошуку підрядника.

Про це ми дізналися завдяки системі електронних закупівель Prozorro.

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КП "Теплопостачання міста Одеси" визначить компанію, яка за ці гроші розробить проєкт "реконструкції системи видалення димових газів із заміною димоходу та газоходів". Після цього знадобиться окремо виділити кошти й на саму реконструкцію об'єкта. Закупівлю запланували у форматі відкритих торгів з особливостями на 25 березня. Кошти на відновлення труби у розмірі 60 мільйонів гривень виділила організація UNICEF.

Тендер на проведення робіт. Фото: скриншот

Котельня "Північна-2"

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада 2023 року через ураганний вітер впала димова труба цієї котельні заввишки понад 100 метрів. Експертиза, проведена у січні 2024 року, виявила, що причиною руйнування труби стала низька якість будівельних робіт. "Північна-2" розташована у Пересипському районі міста та дає опалення тисячам одеситів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одесити сьогодні лишилися без води. А також про прогнози щодо ситуації зі світлом.