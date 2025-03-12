Ще 2,5 мільйона виділять на трубу котельні Північна-2 в Одесі

На трубу котельні Північна-2 в Одесі виділять ще 2,5 мільйона
В Одесі на ремонт котельні "Північна-2", труба якої постраждала під час негоди у листопаді 2023 року, виділять ще 2,5 млн грн. КП Теплопостачання міста Одеси вже виклало відповідний тендер для пошуку підрядника.
Про це ми дізналися завдяки системі електронних закупівель Prozorro.
Ремонт труби
КП "Теплопостачання міста Одеси" визначить компанію, яка за ці гроші розробить проєкт "реконструкції системи видалення димових газів із заміною димоходу та газоходів". Після цього знадобиться окремо виділити кошти й на саму реконструкцію об'єкта. Закупівлю запланували у форматі відкритих торгів з особливостями на 25 березня. Кошти на відновлення труби у розмірі 60 мільйонів гривень виділила організація UNICEF.
Котельня "Північна-2"
Нагадаємо, в ніч на 27 листопада 2023 року через ураганний вітер впала димова труба цієї котельні заввишки понад 100 метрів. Експертиза, проведена у січні 2024 року, виявила, що причиною руйнування труби стала низька якість будівельних робіт. "Північна-2" розташована у Пересипському районі міста та дає опалення тисячам одеситів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одесити сьогодні лишилися без води. А також про прогнози щодо ситуації зі світлом.
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