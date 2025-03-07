Более 20 тысяч абонентов Одесской области без света

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Из-за ночного обстрела более 20 тысяч жителей Одесской области остаются без света. Кроме того, во время атаки было значительно повреждены более 30 домов в регионе.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер в рамках телемарафона Единые новости.

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Когда вернут свет

Сейчас соответствующие службы круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области. Однако энергосистеме причинен слишком большой вред, поэтому прогнозов относительно того, когда восстановят свет, пока нет.

150 домов за неделю

Всего за последнюю неделю в Одесской области пострадало около 150 домов гражданских. Также погиб мужчина, есть также раненые, которые до сих пор находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

"Одесская область последнюю неделю очень и очень страдает. Мы видим постоянный системный обстрел, направленный именно на уничтожение нашей энергосистемы для того, чтобы обычные и простые жители Одесского региона остались без света. Возможно, это тактика для того, чтобы создавать какие-то деструктивные, некомфортные ситуации для людей и побуждать их к любым действиям", — говорит Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что в районах, где были прилеты, разворачивают штабы, где люди могут подать заявки на восстановление уничтоженных документов или на выплаты компенсаций.

Напомним, недавно мы писали о ночной атаке в Одесской области. А также о поврежденных энергообъектах.