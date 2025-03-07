Последствия атаки на Одесскую область

Последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Сегодня ночью Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, предварительно типа "Shahed-136". Под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и городской голова Черноморска Василий Гуляев.

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В результате атаки пострадали хозяйственные постройки, газопровод и автомобили. В Подольском районе 10 частных домов разрушены, еще 16 повреждены. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.

Разрушенные дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушенные дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Ракеты в Подольском районе

Кроме того, утром россияне атаковали Украину крылатыми ракетами. В Подольском районе в результате падения обломков одной из них возникло возгорание частного одноэтажного жилого дома, еще четыре повреждены.

Воронка от прилета. Фото: Одесская областная прокуратура

Уничтоженная машина, фото: Одесская областная прокуратура

Жителям выделят средства

Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что в Черноморской громаде разрушено пять домов. На месте уже работают коммунальщики. В громаде открыты пункты несокрушимости. Кроме того, сегодня состоится комиссия, на которой выделят средства для аренды жилья жителям пострадавших домов.

Разрушенный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесситы остались без посылок. А также о том, как мужчина потерял семью из-за обстрела.