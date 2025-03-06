Одесситы заметили в море возле пляжа вражеский дрон

Вода в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В районе Фонтанки у берега в море плавает упавший беспилотник. Одесситы предполагают, что это один из дронов, которые были сбиты во время недавних атак.

Видео с БпЛа выложили горожане в соцсети.

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Беспилотник в море

Одесситы выложили в соцсети видео с пляжа вблизи Фонтанки, где волны прибивают к берегу дрон. Вероятно, это был разведывательный БпЛа, однако пока точной информации нет. Также на записи слышно, как маленький ребенок за кадром ошибочно предполагает, что это корабль.

Дроны над Одесской областью

Добавим, ночью во время воздушной атаки на юге Украины был сбит вражеский дрон-камикадзе SHAHED-136. Также была замечена активность вражеских разведчиков у побережья.

Напомним, недавно мы писали об угрозе ракетоносителей в море. А также о последствиях ночной атаки.