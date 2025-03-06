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В морі біля пляжу в Одесі помітили ворожий безпілотник

6 березня 2025 17:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити помітили в морі біля пляжу ворожий дрон
Вода у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У районі Фонтанки біля берега в морі плаває ворожий безпілотник. Одесити припускають, що це один із дронів, які були збиті під час нещодавніх атак.

Відео з БпЛа виклали містяни в соцмережі.

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Безпілотник у морі

Одесити виклали в соцмережі відео з пляжу поблизу Фонтанки, де хвилі прибивають до берега дрон. Ймовірно, це був розвідувальний БпЛа, проте поки точної інформації немає. Також на записі чутно, як маленька дитина за кадром помилково припускає, що це корабель.

Дрони над Одещиною

Додамо, вночі під час повітряної атаки  на півдні України було збито ворожий дрон-камікадзе SHAHED-136. Також була помічена активність ворожих розвідників біля узбережжя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу ракетоносіїв у морі. А також про наслідки нічної атаки.

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