Одесити помітили в морі біля пляжу ворожий дрон

Вода у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У районі Фонтанки біля берега в морі плаває ворожий безпілотник. Одесити припускають, що це один із дронів, які були збиті під час нещодавніх атак.

Відео з БпЛа виклали містяни в соцмережі.

Читайте також:

Безпілотник у морі

Одесити виклали в соцмережі відео з пляжу поблизу Фонтанки, де хвилі прибивають до берега дрон. Ймовірно, це був розвідувальний БпЛа, проте поки точної інформації немає. Також на записі чутно, як маленька дитина за кадром помилково припускає, що це корабель.

Дрони над Одещиною

Додамо, вночі під час повітряної атаки на півдні України було збито ворожий дрон-камікадзе SHAHED-136. Також була помічена активність ворожих розвідників біля узбережжя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу ракетоносіїв у морі. А також про наслідки нічної атаки.