Российские ракетоносители снова на патрулировании возле Одесской области

Российский ракетоноситель. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Россия продолжает создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 6 марта, враг снова вывел на патрулирование шесть носителей крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находятся 2 российских корабля с "Калибрами", общим залпом до 8 ракет. В Средиземном на патрулировании находятся четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В Азовской акватории активности врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы Украины

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив не зашло ни одно судно. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ зашел 1 корабль, который двинулся в сторону Босфора. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночного обстрела Одесской области. А также о том, сколько дронов сбили за прошедшие сутки.