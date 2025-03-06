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Ворог вивів ракетоносії у Чорне море — загроза для Одещини

6 березня 2025 10:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Російські ракетоносії знову на патрулюванні біля Одещини
Російський ракетоносій. Фото ілюстративне: РБК-Україна
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Росія продовжуює створювати загрозу в акваторіях Чорного та  Середземного морів. Сьогодні, 6 березня, ворог знову вивів на патрулювання шість носіїв крилатих ракет.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 2 російські кораблі із "Калібрами", загальним залпом до 8 ракет. У Середземному на патрулюванні перебувають чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії активності ворога не зафіксовано.

Загроза для одещини — ракетоносії РФ знову у Чорному морі - фото 1
Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили України

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою не зайшло жодного судна. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшов 1 корабель,який рушив у бік Босфору. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічного обстрілу Одещини. А також про те, скільки дронів збили минулої доби.

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