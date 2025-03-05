Трагедия на Добровольского в Одессе — судьба Сергея Гайдаржи после того, как погибли его жена и сын.

Дом, пострадавший после атаки. Фото: Новини.LIVE

С ним переживала вся страна — Сергей Гайдаржи. Мужчина двое суток не отходил от разрушенного дома, надеясь на чудо — на то, что спасатели найдут его жену живой. Он стоял рядом, наблюдая за работой и плакал. 2 марта 2024 года в результате вражеского удара погибли 12 жителей дома. Среди них Анна Гайдаржи и ее четырехмесячный сын Тимофей. Ее муж Сергей и старшая дочь находились в момент удара в другой комнате и выжили.

Журналисты Новини.LIVE пообщались лично с Сергеем Гайдаржи.

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Жизнь после трагедии

Прошел год с момента трагедии. Сегодня Сергей сам воспитывает свою маленькую дочь Лизу. Девочка очень часто вспоминает свою маму и братика, которые из-за российского шахеда ушли в вечность, навсегда оставшись в памяти как те, кто любит жизнь и дарит всем позитив.

"Она помнит. Она всегда помнит. Возьмет, нарисует рисунок и говорит: "Это мама, это Тимоша, это папа, это я". Вот часто такое бывает. Или просто в разговоре, ни с того, ни с сего. Просто говорит: "Ну а мама на небе". Мы, конечно, привыкли. Первое время только трудно было", — отметил Сергей Гайдаржи.

Сергей Гайдаржи о жизни после трагедии. Фото: Новини.LIVE

Пережитый стресс очень сказался на здоровье ребенка, девочка за этот год часто болела. Такого, по словам Сергея, раньше никогда не было.

"Очень часто болели. И в течение года много раз болели, недавно только выздоровели. Понятно, сейчас разные вирусы ходят. Но все равно мы никогда не болели", — рассказал отец.

Последствия вражеской атаки на дом.

Фото: Новини.LIVE

Сергей признается, не было ни дня, чтобы он не вспоминал об Анне и маленьком сыне Тимофее. Они будто рядом всегда, кажется, что сейчас зайдут в дом и окажется, что это все было просто страшным сном.

"Каждый день я думаю об этом, помню. Оно, знаете, как-то автоматически крутится в голове мысль. Не то, что я стараюсь не забыть. Просто постоянно ты живешь этим и ты всегда помнишь", — говорит Сергей.

Портрет погибшей Анны Гайдаржи с сыном. Фото: Новини.LIVE

Время не лечит

Хоть и прошел год, но Сергей частенько приезжает в свой уже бывший двор — хоть на пять минут окунутся в прошлое. Здесь он вспоминает, как они весело и задорно собирали детей, чтобы пойти на воскресную службу.

"Оно все-таки, знаете, жизнь вспоминается. Как в воскресенье утром спешил на собрание с двумя детьми. Лиза в одной руке, Тимоша в другой. Парковка, дом, парадная — все напоминает. Конечно, от этого никуда не денешься", — рассказал мужчина.

Сергей Гайдаржи о воспоминаниях жизни до трагедии. Фото: Новини.LIVE

Говорят, что время лечит, но это не совсем так — отмечает Сергей. Так или иначе, все оставляет свои отпечатки. После событий он просто не может жить в многоэтажном доме. Остался страх, который преодолеть уже, видимо, не удастся. Пока что Сергей с дочерью живут у родителей, но если переезжать, то только в дом на земле.

"Как-то такое внутреннее отторжение от квартир. Особенно, если еще и панелька. Я думаю, в ближайшее время, видимо, надо будет переезжать. Уже нашли место, где жить. Нам наши друзья дают дом. Все-таки в доме как-то безопаснее, как для меня", — отметил Сергей.

Разрушенный в результате Российской атаки дом. Фото: Новини.LIVE

Поддержка людей

События годичной давности в памяти сохранены ежеминутно, каждый шаг и момент. Тогда включился инстинкт самосохранения за себя и ребенка, паниковать было просто некогда, надо было действовать.

"Я помню, как именно все происходило. На подсознании помню, что было. Первые действия. В то время, включился видимо, режим самосохранения. Все, что можно было сделать, я сделал", — говорит Сергей.

Сергей Гайдаржи о поддержке нейзнакомцев. Фото: Новини.LIVE

Вернуться к жизни помогла религия и поддержка, в том числе незнакомых людей, которые нашли нужные слова в трудную минуту. Плюс маленькая Лиза, которая нуждается в заботе и любви теперь уже в двойном размере. Все это помогает жить дальше с разбитым сердцем и в воспоминаниях.

"Когда был год, в воскресенье, я выставил сторис у себя на странице, и столько людей писало. Я целый день просто отписывал. Люди, которые просто пишут: "Мы вас не знаем, вы для нас вообще чужой человек, но мы вместе с вами переживаем и молимся за вас", — рассказал Сергей Гайдаржи.

Похороны Анны Гайдаржи с сыном. Фото: Новини.LIVE

Эта трагедия изменила жизнь Сергея и его дочери навсегда. Потеря родных оставляет глубокий след в сердце, но поддержка людей, вера и память помогают. Эта история напоминает нам о важности поддержки и ценности семьи.

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