Трагедія на Добровольського в Одесі — доля Сергія Гайдаржі після того, як загинули його дружина та син.

Будинок, що постраждав після атаки. Фото: Новини.LIVE

З ним переживала вся країна — Сергій Гайдаржи. Чоловік дві доби не відходив від зруйнованого будинку, сподіваючись на диво — на те, що рятувальники знайдуть його дружину живою. Він стояв поруч, спостерігаючи за роботою і плакав. 2 березня 2024 року внаслідок ворожого удару загинуло 12 мешканців будинку. Серед них — Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій. Її чоловік Сергій разом зі старшою донькою перебували в момент удару в іншій кімнаті й вижили.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися особисто з Сергієм Гайдаржи.

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Життя після трагедії

Минув рік з моменту трагедії. Сьогодні Сергій сам виховує свою маленьку дочку Лізу. Дівчинка дуже часто згадує свою маму і братика, які через російський шахед пішли у вічність, назавжди залишившись у пам'яті як ті, хто любить життя і дарує всім позитив.

"Вона пам'ятає. Вона завжди пам'ятає. Візьме, намалює малюнок і каже: "Це мама, це Тимоша, це тато, це я". Ось часто таке буває. Або просто в розмові, ні з того ні з чого. Просто каже: "Ну а мама на небі". Ми, звичайно, звикли. Перший час лише важко було", — зауважив Сергій Гайдаржи.

Сергій Гайдаржи про життя після трагедії. Фото: Новини.LIVE

Пережитий стрес дуже позначився на здоров'ї дитини, дівчинка за цей рік часто хворіла. Такого, за словами Сергія, раніше ніколи не було.

"Дуже часто хворіли. І протягом року багато разів хворіли, нещодавно тільки одужали. Зрозуміло, зараз різні віруси ходять. Але все одно, ми ніколи не хворіли", — розповів батько.

Наслідки ворожої атаки на будинок. Фото: Новини.LIVE

Сергій зізнається, не було жодного дня, щоб він не згадував про Анну та маленького сина Тимофія. Вони ніби поряд завжди, здається, що зараз зайдуть у будинок і виявиться, що це все було просто страшним сном.

"Кожен день я думаю про це, пам'ятаю. Воно, знаєте, якось автоматично крутиться в голові, думка. Не те, що я намагаюся не забути. Просто постійно ти живеш цим і ти завжди пам'ятаєш", — каже Сергій.

Портрет загиблої Анни Гайдаржи із сином. Фото: Новини.LIVE

Час не лікує

Хоч і минув рік, але Сергій частенько приїжджає до свого уже колишнього подвір'я — хоч на п'ять хвилин поринуть у минуле. Тут він згадує, як вони весело і завзято збирали дітей, щоб піти на недільну службу.

"Воно все-таки, знаєте, життя згадується. Як в неділю вранці поспішав на зібрання з двома дітьми. Ліза в одній руці, Тимоша в іншій. Парковка, будинок, парадна — все нагадує. Звісно, від цього нікуди не дінешся", — розповів чоловік.

Сергій Гайдаржи про спогади життя до трагедії. Фото: Новини.LIVE

Кажуть, що час лікує, але це не зовсім так — зазначає Сергій. Так чи інакше все залишає свої відбитки, після подій він просто не може жити в багатоповерховому будинку. Залишився страх, який подолати вже, мабуть, не вдасться. Поки що Сергій із дочкою живуть у батьків, але якщо переїжджати, то тільки в будинок на землі.

"Якось таке внутрішнє відторгнення від квартир. Особливо, якщо це панелька. Я думаю, найближчим часом, мабуть, треба буде переїжджати. Вже знайшли місце, де жити. Нам наші друзі дають будинок. Все-таки в будинку якось безпечніше, як для мене", — зауважив Сергій.

Зруйнований внаслідок Російської атаки будинок. Фото: Новини.LIVE

Підтримка людей

Події річної давнини у пам'яті збережені щохвилини, кожен крок і момент. Тоді включився інстинкт самозбереження за себе та дитину, панікувати просто не було коли, треба було діяти.

"Я пам'ятаю, як саме все відбувалося. На підсвідомості пам'ятаю, що було. Перші дії в той час. Включився, мабуть, режим самозбереження. Все, що можна було зробити, я зробив", — каже Сергій.

Сергій Гайдаржи про підтримку нейзнайомців. Фото: Новини.LIVE

Повернутися до життя допомогла релігія та підтримка, у тому числі незнайомих людей, які знайшли потрібні слова у скрутну хвилину. Плюс маленька Ліза, яка потребує турботи та кохання тепер уже подвійного розміру. Все це допомагає жити далі з розбитим серцем та у спогадах.

"Коли був рік, в неділю, я виставив сторіси у себе на сторінці, і стільки людей писало. Я цілий день просто відписував. Люди, які просто пишуть: "Ми вас не знаємо, ви для нас взагалі чужа людина, але ми разом із вами переживаємо і молимось за вас", — розповів Сергій Гайдаржи.

Похорони Анни Гайдаржи із сином. Фото: Новини.LIVE

Ця трагедія змінила життя Сергія та його доньки назавжди. Втрата рідних залишає глибокий слід у серці, але підтримка людей, віра та пам’ять допомагають. Ця історія нагадує нам про важливість підтримки та цінності родини.

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