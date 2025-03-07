Наслідки атаки на Одещину

Наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Сьогодні вночі Росія вкотре атакувала Одеську область ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136". Під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури регіону.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура і міський голова Чорноморську Василій Гуляєв.

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Тисячі жителів без світла

В результаті атаки постраждали господарчі споруди, газопровід та автомобілі. У Подільському районі 10 приватних будинків зруйновано, ще 16 — були пошкоджені. Через удари по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилось понад дві з половиною тисячі місцевих жителів.

Ракети у Подільському районі

Крім того, вранці росіяни атакували Україну крилатими ракетами. В Подільському районі, внаслідок падіння уламків однієї з них, виникло загорання приватного одноповерхового житлового будинку, ще чотири були пошкоджені.

Воронка від прильоту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Знищена автівлка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканцям виділять кошти

Мер Чорноморська Василь Гуляєв повідомив що у Чорноморській громаді зруйновано п’ять домівок. На місці вже працюють комунальники. У громаді відкриті пункти незламності. Крім того, сьогодні відбудеться комісія, на якій виділять кошти для оренди житла мешканцям постраждалих будинків.

Зруйнований будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій правоохоронці документують наслідки збройної агресії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одесити залишились без посилок. А таокж про те, як чоловік втратив родину через обстріл.