Понад 20 тисяя абонентів Одещини без світла

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Одещчини

Через нічний обстріл понад 20 тисяч мешканців Одеської області перебувають без світла. Крім того, під час атаки було значно пошкоджено понад 30 домівок в регіоні.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в рамках телемарафону Єдині новини.

Читайте також:

Коли повернуть світло

Наразі відповідні служби цілодобово працюють над тим, щоб повернути світло в домівки мешканців Одещини. Проте енергосистемі завдана надто велика шкода, тому прогнозів щодо того, коли відновлять постачання, поки немає.

150 будинків за тиждень

Загалом за останній тиждень в Одеській області постраждало близько 150 будинків цивільних. Також загинув чоловік, є поранені, які до цього часу перебувають в лікарні у стані середньої важності.

"Одещина останній тиждень дуже і дуже потерпає. Ми бачимо постійний системний обстріл направлений саме на знищення нашої енергосистеми для того, щоб звичайні і прості мешканці Одеського регіону залишилися без світла. Можливо, це тактика для того, щоб створювати якісь деструктивні, некомфортні ситуації для людей і спонукати їх до будь-яких дій",— каже Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що у громадах, де були прильоти, розгортають штаби, де люди можуть подати заявки на відновлення знищених документів або на виплати компенсацій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на Одещину. А також про пошкоджені енергооб'єкти.