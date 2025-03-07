Россия попала в шестой энергообъект с 2,5 недели в Одесской области

Сотрудники ДТЭК ремонтируют. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ночным обстрелом Россия повредила уже шестой энергообъект ДТЭК в Одесской области за 2,5 недели. Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Атака на энергообъекты

Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. После ночной атаки без электроснабжения остались более двух с половиной тысяч жителей региона. Поэтому сейчас проводят аварийные ремонтные работы.

"Спасибо всем жителям Одесской области за понимание и поддержку. Вместе выстоим! Битва за свет продолжается",— говорится в сообщении ДТЭК.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о 10 тысячах домохозяйств, которые были обесточены вчерашней атакой. А также о том, когда вернут свет жителям трех районов Одессы.