Россия попала в шестой энергообъект с 2,5 недели в Одесской области

РФ повредила шестой энергообъект на Одесчине за 2,5 недели
Ночным обстрелом Россия повредила уже шестой энергообъект ДТЭК в Одесской области за 2,5 недели. Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование.
Об этом сообщает ДТЭК.
Атака на энергообъекты
Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. После ночной атаки без электроснабжения остались более двух с половиной тысяч жителей региона. Поэтому сейчас проводят аварийные ремонтные работы.
"Спасибо всем жителям Одесской области за понимание и поддержку. Вместе выстоим! Битва за свет продолжается",— говорится в сообщении ДТЭК.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о 10 тысячах домохозяйств, которые были обесточены вчерашней атакой. А также о том, когда вернут свет жителям трех районов Одессы.
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