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РФ пошкодила шостий енергооб'єкт на Одещині за 2,5 тижня

7 березня 2025 11:59
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Росія поцілила шостий енергооб'єкт з 2,5 тижня на Одещині
Співробітники ДТЕК ремонтують. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Нічним обстрілом Росія пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК на Одещині за 2,5 тижня. Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Атака на енергооб'єкти

Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. Після нічної атаки без електропостачання залишилися понад дві з половиною тисячі жителів регіону. Тому наразі проводять аварійні ремонті роботи.

"Дякуємо всім жителям Одещини за розуміння та підтримку. Разом вистоїмо! Битва за світло триває", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 тисяч домогосподарств які були знеструмлені вчорашньою атакою. А також про те, коли повернуть світло мешканцям трьох районів Одеси.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси війна в Україні
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