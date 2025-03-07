Росія поцілила шостий енергооб'єкт з 2,5 тижня на Одещині

РФ пошкодила шостий енергооб'єкт на Одещині за 2,5 тижня
Нічним обстрілом Росія пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК на Одещині за 2,5 тижня. Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.
Про це повідомляє ДТЕК.
Атака на енергооб'єкти
Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. Після нічної атаки без електропостачання залишилися понад дві з половиною тисячі жителів регіону. Тому наразі проводять аварійні ремонті роботи.
"Дякуємо всім жителям Одещини за розуміння та підтримку. Разом вистоїмо! Битва за світло триває", — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 тисяч домогосподарств які були знеструмлені вчорашньою атакою. А також про те, коли повернуть світло мешканцям трьох районів Одеси.
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