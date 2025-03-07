Росія поцілила шостий енергооб'єкт з 2,5 тижня на Одещині

Співробітники ДТЕК ремонтують. Фото ілюстративне: ДТЕК

Нічним обстрілом Росія пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК на Одещині за 2,5 тижня. Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Атака на енергооб'єкти

Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. Після нічної атаки без електропостачання залишилися понад дві з половиною тисячі жителів регіону. Тому наразі проводять аварійні ремонті роботи.

"Дякуємо всім жителям Одещини за розуміння та підтримку. Разом вистоїмо! Битва за світло триває", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 10 тисяч домогосподарств які були знеструмлені вчорашньою атакою. А також про те, коли повернуть світло мешканцям трьох районів Одеси.