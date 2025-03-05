Тисячі одеситів знову без світла - коли відновлять

Мешканцям трьох районів Одеси повернуть світло аж 8 березня
Внаслідок обстрілів з боку РФ пошкодження отримали й енергетичні об'єкти. Наразі у Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста Одеси тривають аварійні ремонтні роботи. Приблизний час поновлення електропостачання 20:00 8 березня.
Про це повідомляє ДТЕК.
Аварійний ремонт електромереж
Оскільки обладнання енергопостачальної компанії внаслідок російських атак зазнало значних пошкоджень, забезпечити всіх абонентів світлом у деяких районах неможливо. Поки ведуться ремонтні роботи застосовуватиметься екстрені відключення у тих місцях, де це необхідно. Крім того, через складність робіт подачу електроенергії до деяких будинків буде відновлено лише 8 березня. Відповідні повідомлення вже почали надходити одеситам
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у березні. А також про подорожчання проїзду в Ізмаїлі.
Читайте Новини.LIVE!