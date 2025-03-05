Тисячі одеситів знову без світла - коли відновлять

Лампочки на стелі. Фото ілюстративне: benzoix

Внаслідок обстрілів з боку РФ пошкодження отримали й енергетичні об'єкти. Наразі у Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста Одеси тривають аварійні ремонтні роботи. Приблизний час поновлення електропостачання 20:00 8 березня.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Оскільки обладнання енергопостачальної компанії внаслідок російських атак зазнало значних пошкоджень, забезпечити всіх абонентів світлом у деяких районах неможливо. Поки ведуться ремонтні роботи застосовуватиметься екстрені відключення у тих місцях, де це необхідно. Крім того, через складність робіт подачу електроенергії до деяких будинків буде відновлено лише 8 березня. Відповідні повідомлення вже почали надходити одеситам

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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