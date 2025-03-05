Тысячи одесситов снова без света - когда восстановят

Лампочки на потолке. Фото иллюстративное: benzoix

В результате обстрелов со стороны РФ повреждения получили и энергетические объекты. Сейчас в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города Одессы продолжаются аварийные ремонтные работы. Приблизительное время возобновления электроснабжения 20:00 8 марта.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Поскольку оборудование энергоснабжающей компании в результате российских атак получило значительные повреждения, обеспечить всех абонентов светом в некоторых районах невозможно. Пока ведутся ремонтные работы будут применяться экстренные отключения в тех местах, где это необходимо. Кроме того, из-за сложности работ подача электроэнергии в некоторые дома будет восстановлена только 8 марта. Соответствующие сообщения уже начали поступать одесситам.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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