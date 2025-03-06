Наслідки обстрілу — 10 тисяч домогосподарств на Одещині без світла

Воронка після прильоту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Через нічний обстріл Одещини понад 10 тисяч домогосподарств лишилися без світла. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, аби відновити постачання.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Нічна атака

Коли зможуть повернути світло в будинки Одеситів поки що сказати ніхто не може, оскільки пошкодження енергосистеми досить великі. Окрім Одеської області, ворог також атакував Дніпропетровську, Київську, Сумську, Харківську та Херсонську. У Кривому Розі удар прийшовся по готелю — всю ніч тривала рятувальна операція, є і загиблі.

"У Сумах російські терористи вдарили дроном по поштовому складу. На Харківщині внаслідок російського авіаудару пошкоджені приватні будинки. Щодня Росія демонструє, що вона готова продовжувати війну та терор мирного населення", — додає Денис Шмигаль.

Обстріл Одещини

На Одещині внаслідок нічної атаки зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративних будівель. Крім того, постраждав приватний сектор, пожежна частина, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів. Двоє людей були поранені, одного з них ушпиталили.

Пошкоджена пожежна частина. Фото: ДСНС Одещини

Пошкоджена пожежна частина. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ракетоносії у Чорному морі. А також про інші наслідки нічних прильотів.