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На Одесчине 10 тысяч домохозяйств без света — Денис Шмыгаль

6 марта 2025 13:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия обстрела - 10 тысяч домохозяйств в Одесской области без света
Воронка после прилета. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за ночного обстрела Одесской области более 10 тысяч домохозяйств остались без света. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить поставки.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Ночная атака

Когда смогут вернуть свет в дома одесситов пока сказать никто не может, поскольку повреждения энергосистемы достаточно большие. Кроме Одесской области, враг также атаковал Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую. В Кривом Роге удар пришелся по гостинице - всю ночь продолжалась спасательная операция, есть и погибшие.

"В Сумах российские террористы ударили дроном по почтовому складу. На Харьковщине в результате российского авиаудара повреждены частные дома. Ежедневно Россия демонстрирует, что она готова продолжать войну и террор мирного населения", - добавляет Денис Шмыгаль.

Обстрел Одесской области

В Одесской области в результате ночной атаки разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административных зданий. Кроме того, пострадал частный сектор, пожарная часть, помещение СТО и по меньшей мере 15 автомобилей. Два человека были ранены, одного из них госпитализировали.

На Одесчине 10 тысяч домохозяйств без света — Денис Шмыгаль - фото 1
Повреждена пожарная часть. Фото: ГСЧС Одесской области
На Одесчине 10 тысяч домохозяйств без света — Денис Шмыгаль - фото 2
Поврежденная пожарная часть. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о ракетоносителях в Черном море. А также о других последствиях ночных прилетов.

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