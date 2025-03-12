Еще 2,5 миллиона выделят на трубу котельной Северная-2 в Одессе

Труба котельной "Северная-2". Фото: informer.od

В Одессе на ремонт котельной "Северная-2", труба которой пострадала во время непогоды в ноябре 2023 года, выделят еще 2,5 млн грн. КП Теплоснабжение города Одессы уже выложило соответствующий тендер для поиска подрядчика.

Об этом мы узнали благодаря системе электронных закупок Prozorro.

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КП "Теплоснабжение города Одессы" определит компанию, которая за эти деньги разработает проект "реконструкции системы удаления дымовых газов с заменой дымохода и газоходов". После этого понадобится отдельно выделить средства и на саму реконструкцию объекта. Закупку запланировали в формате открытых торгов с особенностями на 25 марта. Средства на восстановление трубы в размере 60 миллионов гривен выделила организация UNICEF.

Тендер на проведение работ. Фото: скриншот

Котельная "Северная-2"

Напомним, в ночь на 27 ноября 2023 года из-за ураганного ветра обрушилась дымовая труба этой котельной высотой более 100 метров. Экспертиза, проведенная в январе 2024 года, выявила, что причиной разрушения трубы стало низкое качество строительных работ. "Северная-2" находится в Пересыпском районе города и дает отопление тысячам одесситов.

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