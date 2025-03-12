Еще 2,5 миллиона выделят на трубу котельной Северная-2 в Одессе

На трубу котельной Северная-2 в Одессе выделят еще 2,5 миллиона
В Одессе на ремонт котельной "Северная-2", труба которой пострадала во время непогоды в ноябре 2023 года, выделят еще 2,5 млн грн. КП Теплоснабжение города Одессы уже выложило соответствующий тендер для поиска подрядчика.
Об этом мы узнали благодаря системе электронных закупок Prozorro.
Ремонт трубы
КП "Теплоснабжение города Одессы" определит компанию, которая за эти деньги разработает проект "реконструкции системы удаления дымовых газов с заменой дымохода и газоходов". После этого понадобится отдельно выделить средства и на саму реконструкцию объекта. Закупку запланировали в формате открытых торгов с особенностями на 25 марта. Средства на восстановление трубы в размере 60 миллионов гривен выделила организация UNICEF.
Котельная "Северная-2"
Напомним, в ночь на 27 ноября 2023 года из-за ураганного ветра обрушилась дымовая труба этой котельной высотой более 100 метров. Экспертиза, проведенная в январе 2024 года, выявила, что причиной разрушения трубы стало низкое качество строительных работ. "Северная-2" находится в Пересыпском районе города и дает отопление тысячам одесситов.
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