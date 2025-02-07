Завершаются работы по восстановлению дымовой трубы котельной "Северная-2"

Дымовая труба котельной "Северная-2". Фото: odesacityofficial

Завершились работы по восстановлению дымовой трубы котельной "Северная-2", которая была повреждена из-за непогоды в ноябре 2023 года. Сооружение даже ввели в эксплуатацию и оно уже обеспечивает теплом 120 тысяч жителей Одессы, а также образовательные и медицинские учреждения.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Здание еще ремонтируют

Работы по восстановлению дымовой трубы проводились за счет финансирования от организации ЮНИСЕФ, которая выделила на этот проект 60 миллионов гривен. "Северная-2" уже работает, однако ремонт самого здания котельной до сих пор продолжается. Но это не влияет на технологический процесс обеспечения теплом одесситов.

"Этой зимой приоритет ЮНИСЕФ заключался в том, чтобы предоставить тепло семьям и детям, а также обеспечить функционирование ключевых услуг, на которые они полагаются — в частности, здравоохранение, электроснабжение, водоснабжение, санитария и работа образовательных учреждений, особенно в районах, наиболее пострадавших от войны",— сказал Мунир Мамедзаде, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Напомню, недавно мы писали о теплообеспечении в городе. А также о стоимости газа для одесситов в текущем месяце.