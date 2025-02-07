Завершаются работы по восстановлению дымовой трубы котельной "Северная-2"

Трубу на Северной-2 восстановили — теперь одесситы будут с теплом
Завершились работы по восстановлению дымовой трубы котельной "Северная-2", которая была повреждена из-за непогоды в ноябре 2023 года. Сооружение даже ввели в эксплуатацию и оно уже обеспечивает теплом 120 тысяч жителей Одессы, а также образовательные и медицинские учреждения.
Об этом сообщает официальный канал города.
Здание еще ремонтируют
Работы по восстановлению дымовой трубы проводились за счет финансирования от организации ЮНИСЕФ, которая выделила на этот проект 60 миллионов гривен. "Северная-2" уже работает, однако ремонт самого здания котельной до сих пор продолжается. Но это не влияет на технологический процесс обеспечения теплом одесситов.
"Этой зимой приоритет ЮНИСЕФ заключался в том, чтобы предоставить тепло семьям и детям, а также обеспечить функционирование ключевых услуг, на которые они полагаются — в частности, здравоохранение, электроснабжение, водоснабжение, санитария и работа образовательных учреждений, особенно в районах, наиболее пострадавших от войны",— сказал Мунир Мамедзаде, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.
Напомню, недавно мы писали о теплообеспечении в городе. А также о стоимости газа для одесситов в текущем месяце.
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