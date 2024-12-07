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Одесса не готова к зиме — эксперт о теплоснабжении в городе

7 декабря 2024 12:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесса не готова к стабильному теплоснабжению этой зимой
Женщина греет руки на батарее. Фото иллюстративное: istockphoto
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесса, как и другие крупные города Украины, не готова к обеспечению стабильного теплоснабжения в течение зимнего периода. Город может столкнуться с перебоями из-за недостаточной мощности энергосистем.

Об этом в эфире в эфире программы Вечір.LIVE заявил председатель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

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По его словам, ситуация с теплоснабжением в Одессе является самой сложной среди городов-миллионников. Эксперт подчеркнул, что для прохождения зимы город должен иметь альтернативные источники теплопроизводства, но их не хватает.

"Для комфортного прохождения зимы нужны альтернативные средства теплопроизводства", — подчеркнул Станислав Игнатьев.

Лучше пережить зиму в селе

Он также посоветовал горожанам раньше времени искать варианты переезда в сельскую местность, где условия для зимовки могут быть более комфортными.

"Не забывайте о бабушке в деревне, маме или друзьях. В селе зимой жизнь будет проще", — сказал эксперт.

Также перебои ожидаются во Львове и Киеве. Станислав Игнатьев призвал власти и общины активнее внедрять возобновляемые источники энергии и альтернативные системы теплоснабжения, чтобы снизить зависимость от централизованных сетей.

Напомним, цены на газ, теплоснабжение и электроэнергию могут быть пересмотрены после зимы. Мы также писали, что в Украине есть категории людей, которым предоставляют льготы по оплате коммунальных услуг. На скидки, которые могут достигать 100% могут рассчитывать военные и ветераны.

Одесса Одесская область зима Одесская ОГА теплоснабжение Новости Одессы

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