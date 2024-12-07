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Одеса не готова до зими — експерт про теплопостачання у місті

7 грудня 2024 12:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеса не готова до стабільного теплопостачання цієї зими
Жінка гріє руки на батареї. Фото ілюстративне: istockphoto
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеса, як і інші великі міста України, не готова до забезпечення стабільного теплопостачання протягом зимового періоду. Місто може зіткнутися з перебоями через недостатню потужність енергосистем.

Про це в етері  в ефірі програми Вечір.LIVE заявив голова Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

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За його словами, ситуація з теплопостачанням в Одесі є найскладнішою серед міст-мільйонників. Експерт наголосив, що для проходження зими місто повинно мати альтернативні джерела тепловиробництва, але наразі їх не вистачає.

"Для комфортного проходження зими потрібні альтернативні засоби тепловиробництва", — наголосив Станіслав Ігнатьєв.

Краще пережити зиму у селі

Він також порадив містянам завчасно шукати варіанти переїзду в сільську місцевість, де умови для зимівлі можуть бути більш комфортними.

"Не забувайте про бабусю в селі, маму чи друзів. У селі взимку життя буде простішим", — сказав експерт.

Також перебої очікуються у Львові та Києві. Станіслав Ігнатьєв закликав владу та громади активніше впроваджувати відновлювані джерела енергії та альтернативні системи теплопостачання, щоб зменшити залежність від централізованих мереж.

Нагадаємо, ціни на газ, теплопостачання та електроенергію можуть переглянути після зими. Ми також писали, що в Україні є категорії людей, яким надають  пільги з оплати комунальних послуг. На знижки, що можуть досягати 100%, можуть розраховувати військові та ветерани.

Одеса Одеська область зима Одеська ОДА теплопостачання Новини Одеси

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