Завершуються роботи з відновлення димової труби  котельні "Північна-2"

Димова труба котельні "Північна-2". Фото: odesacityofficial

Завершились роботи з відновлення димової труби котельні "Північна-2", яка була пошкоджена через негоду в листопаді 2023 року. Споруду навіть ввели в експлуатацію і вона вже забезпечує теплом 120 тисяч мешканців Одеси, а також освітні та медичні заклади.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Будівлю ще ремонтують

Роботи з відновлення димової труби проводилися за рахунок фінансування від організації ЮНІСЕФ, яка виділила на цей проєкт 60 мільйонів гривень. "Північна-2" вже працює, проте ремонт самої будівлі котельні ще досі триває. Але це не впливає на технологічний процес забезпечення теплом одеситів.

"Цієї зими пріоритет ЮНІСЕФ полягав у тому, щоб надати тепло родинам та дітям, а також забезпечити функціонування ключових послуг, на які вони покладаються — зокрема, охорона здоров’я, електропостачання, водопостачання, санітарія та робота освітніх закладів, особливо в районах, які найбільше постраждали від війни", — сказав Мунір Мамедзаде, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Нагадаю, нещодавно ми писали про теплозабезпечення в місті. А також про вартість газу для одеситів у поточному місяці.

