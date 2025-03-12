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Одесситы остались без воды — адреса бюветов

12 марта 2025 13:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение воды в Одессе — адреса
Набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 12 марта, часть жителей Одессы и области временно останется без воды из-за запланированного ремонта на сетях. Поставки обещают вернуть до 20:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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В связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения по следующим адресам:

  • Проспект Шевченко, 8/1-8/9
  • Пироговская, 6
  • Ул. Канатная 85-89
  • Переулок Орликова
  • Михаила Емельяновича Павленко 4-6
  • Район Слободка, ул. Нижняя Слободка (частично)
  • Село Визирка — все дома
  • Село Булдинка — все дома
  • Город Южный
  • Люстдорфская дорога, 27

Все работы обещают завершить до 20:00.

Одесити знову лишилися без води — адреси відключень - фото 1
Проведение работ. Фото: скриншот

Телефоны для справок

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о ситуации с поставками воды после обстрелов.

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