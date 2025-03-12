Отключение воды в Одессе — адреса

Набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 12 марта, часть жителей Одессы и области временно останется без воды из-за запланированного ремонта на сетях. Поставки обещают вернуть до 20:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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В связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения по следующим адресам:

Проспект Шевченко, 8/1-8/9

Пироговская, 6

Ул. Канатная 85-89

Переулок Орликова

Михаила Емельяновича Павленко 4-6

Район Слободка, ул. Нижняя Слободка (частично)

Село Визирка — все дома

Село Булдинка — все дома

Город Южный

Люстдорфская дорога, 27

Все работы обещают завершить до 20:00.

Проведение работ. Фото: скриншот

Телефоны для справок

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о ситуации с поставками воды после обстрелов.