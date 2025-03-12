Отключение воды в Одессе — адреса

Одесситы остались без воды — адреса бюветов
Сегодня, 12 марта, часть жителей Одессы и области временно останется без воды из-за запланированного ремонта на сетях. Поставки обещают вернуть до 20:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Где именно не будет воды
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения по следующим адресам:
- Проспект Шевченко, 8/1-8/9
- Пироговская, 6
- Ул. Канатная 85-89
- Переулок Орликова
- Михаила Емельяновича Павленко 4-6
- Район Слободка, ул. Нижняя Слободка (частично)
- Село Визирка — все дома
- Село Булдинка — все дома
- Город Южный
- Люстдорфская дорога, 27
Все работы обещают завершить до 20:00.
Телефоны для справок
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о ситуации с поставками воды после обстрелов.
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