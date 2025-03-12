Відключення води в Одесі - адреси

Набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 березня, частина мешканців Одеси і області тимчасово залишиться без води через запланований ремонтн на мережах. Постачання обіцяють повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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У зв`язку з необхідністю проведення ремонтних робіт планується обмеження водопостачання за наступними адресами:

Проспект Шевченка, 8/1-8/9

Пироговська, 6

Вул. Канатна 85-89

Провулок Орлікова

Михайла Омеляновича Павленко 4-6

Район Слобідка, вул. Нижня Слобідка (частково)

Село Візирка — усі будинки

Село Булдинка — всі будинки

Місто Південне

Люстдорфська дорога, 27

Усі роботи обіцяють завершити до 20:00.

Проведення робіт. Фото: скриншот

Телефони для довідок

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про ситуацію із постачанням води після обстрілів.