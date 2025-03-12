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Одесити залишилися без води — адреси бюветів

12 березня 2025 13:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення води в Одесі - адреси
Набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 12 березня, частина мешканців Одеси і області тимчасово залишиться без води через запланований ремонтн на мережах. Постачання обіцяють повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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У зв`язку з необхідністю проведення ремонтних робіт планується обмеження водопостачання за наступними адресами:

  • Проспект Шевченка, 8/1-8/9
  • Пироговська, 6
  • Вул. Канатна 85-89
  • Провулок Орлікова
  • Михайла Омеляновича Павленко 4-6
  • Район Слобідка, вул. Нижня Слобідка (частково)
  • Село Візирка — усі будинки
  • Село Булдинка — всі будинки
  • Місто Південне
  • Люстдорфська дорога, 27

Усі роботи обіцяють завершити до 20:00.

Одесити знову лишилися без води — адреси відключень - фото 1
Проведення робіт. Фото: скриншот

Телефони для довідок 

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про ситуацію із постачанням води після обстрілів.

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