Відключення води в Одесі - адреси

Одесити залишилися без води — адреси бюветів
Сьогодні, 12 березня, частина мешканців Одеси і області тимчасово залишиться без води через запланований ремонтн на мережах. Постачання обіцяють повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Де саме не буде води
У зв`язку з необхідністю проведення ремонтних робіт планується обмеження водопостачання за наступними адресами:
- Проспект Шевченка, 8/1-8/9
- Пироговська, 6
- Вул. Канатна 85-89
- Провулок Орлікова
- Михайла Омеляновича Павленко 4-6
- Район Слобідка, вул. Нижня Слобідка (частково)
- Село Візирка — усі будинки
- Село Булдинка — всі будинки
- Місто Південне
- Люстдорфська дорога, 27
Усі роботи обіцяють завершити до 20:00.
Телефони для довідок
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про ситуацію із постачанням води після обстрілів.
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