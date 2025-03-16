Капітальний ремонт будинку в Одесі на Добровольского: подробиці тендеру

Будинок в Одесі на Добровольського, 134. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують відновити житловий будинок, що постраждав від збройної агресії РФ. Оголошено тендер на капітальний ремонт, а очікувана вартість робіт складає понад 14 мільйонів гривень. Роботи планують завершити до кінця 2026 року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про закупівлю

Тендер на капітальний ремонт першої блок-секції багатоповерхового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 134 оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Об’єкт зазнав пошкоджень унаслідок влучання російського дрона 2 березня 2024, тому роботи проводитимуться за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість ремонту — 14 662 328 грн.

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Що планують зробити

Згідно з тендерною документацією відремонтують блок-секцію №1, проєкт включає демонтажні роботи, відновлення покрівлі, заміну вікон, ремонт ліфта та оновлення інженерних мереж. Зокрема, передбачається демонтаж старих дверей, віконних рам і підвіконь, оновлення електропроводки та сантехнічних систем, а також реконструкція даху.

Подати тендерні пропозиції можна до 29 березня 2025 року. Початок аукціону заплановано на 31 березня, а завершення всіх робіт – до 31 грудня 2026 року.

Трагедія на Добровольського

Додамо, що рік тому шахед цілеспрямовано влучив у багатоповерхівку, що розташовується по вулиці Добровольського, після вибуху обвалилась частина під'їзду з 9-го по 1-й поверхи — 18 квартир. Загалом тієї страшної ночі росіяни позбавили життя 12 людей, з них — п'ятеро малолітніх дітей.

Нагадаємо, ми писали, що в центрі Одеси з'явиться укриття за майже 30 мільйонів гривень. А також закуплять саджанці клена, софори, акації та липи на 3 млн.