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В Одесі закуплять саджанці клена, софори, акації та липи на 3 млн

10 березня 2025 11:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Закупівля саджанців в Одесі за 3 мільйони - подробиці
Саджанці дерев. Фото ілюстративне: ukr.media
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Міськзелентрест виклав тендер на придбання багаторічних саджанців дерев для благоустрою Одеси. Очікувана вартість закупівлі — 3 мільйони гривень.

Про це ми дізналися з тендеру у системі Prozorro.

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Міськзелентрест планує придбати 500 білих акацій (коштують 42 500 гривень), 300 кленів (22 500), 300 ясенів (25 500), 300 японських софор (18 900), 50 платанів (5000), 10 лип (1100), та 40 катальп (14 000). Отже, при наших розрахунках, враховуючи роздрібну ринкову ціну саджанців, яка пропонується на сайтах магазинів, з'ясувалось що  усі дерева можна придбати за 129 500 гривень.

В Одесі закуплять саджанців на 3 млн — проте ціна їх значно нижча - фото 1
Тендер на закупівлю. Фото: скриншот

Умови тендеру

Переможець тендеру має поставити усі саджанці до 31 грудня 2025 року, а оплату отримає протягом 90 днів після цього. Аукціон пройде у вигляді відкритих торгів з особливостями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про амбулаторію за 7мільйонів гривень. А також про мітинги під мерією.

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