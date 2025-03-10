Закупка саженцев в Одессе за 3 миллиона — подробности

Саженцы деревьев. Фото иллюстративное: ukr.media

Горзелентрест выложил тендер на приобретение многолетних саженцев деревьев для благоустройства Одессы. Ожидаемая стоимость закупки — 3 миллиона гривен.

Об этом мы узнали из тендера в системе Prozorro.

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Что именно хотят приобрести

Горзелентрест планирует приобрести 500 белых акаций (стоят 42 500 гривен), 300 кленов (22 500), 300 ясеней (25 500), 300 японских софор (18 900), 50 платанов (5000), 10 лип (1100), и 40 катальп (14 000). Итак, при наших расчетах, учитывая розничную рыночную цену саженцев, которая предлагается на сайтах магазинов, выяснилось, что все деревья можно приобрести за 129 500 гривен.

Тендер на закупку. Фото: скриншот

Условия тендера

Победитель тендера должен поставить все саженцы до 31 декабря 2025 года, а оплату получит в течение 90 дней после этого. Аукцион пройдет в виде открытых торгов с особенностями.

Напомним, недавно мы писали об амбулатории за 7 миллионов гривен, а также о митингах под мэрией.