Непрозорі договори в Одеській області — деталі

Гроші на столі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В нашому регіоні без конкурсу торік уклали 3219 договорів на 6,5 мільярда. Загалом організації Одеської, Миколаївської та Херсонської областей у 2024-му провели 5624 закупівлі без використання електронної системи Prozorro на загальну суму 18,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

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Угоди в обхід Prozorro

Найвартісніші договори уклала Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області — дві угоди на 2,5 мільярда на будівництво трубопроводів, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг. Як обґрунтування того, що мільярдна закупівля здійснюється без проведення тендера, замовник зазначив "захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору". Крім того, департамент капітального будівництва та дорожнього господарства ОВА в обхід Prozorro підписав 112 договорів на 2,8 мільярда гривень. А також 59 угод на 2,7 мільярда — на будівництво фортифікаційних споруд, і 53 (на суму 36,5 мільйонів) — на нагляд за їхнім зведенням.

Договори щодо укриттів

Крім цього, в області без аукціонів підписали 139 договорів на 164,2 мільйона гривень щодо будівництва та облаштування укриттів. Замовники пояснювали це нагальною потребою та відсутністю конкуренції на торгах. Наприклад, Усатівська сільська рада уклала договір вартістю 22,3 мільйона гривень з ПАТ "Дунайводбуд" щодо будівництва сховища на 200 осіб через те, що на відкриті торги з особливістю не було подано жодної пропозиції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 33 мільйони на Одеську ТЕЦ. А також про тендери щодо відновлення доріжок безпеки в Ізмаїлі.