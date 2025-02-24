Непрозрачные договоры в Одесской области - детали

Деньги на столе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В нашем регионе без конкурса в прошлом году заключили 3219 договоров на 6,5 миллиарда. В целом организации Одесской, Николаевской и Херсонской областей в 2024-м провели 5624 закупки без использования электронной системы Prozorro на общую сумму 18,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Сделки в обход Prozorro

Самые дорогостоящие договоры заключила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области — два соглашения на 2,5 миллиарда на строительство трубопроводов, шоссе, дорог, аэродромов и железных дорог. В качестве обоснования того, что миллиардная закупка осуществляется без проведения тендера, заказчик указал "защиту объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора". Кроме того, департамент капитального строительства и дорожного хозяйства ОГА в обход Prozorro подписал 112 договоров на 2,8 миллиарда гривен. А также 59 соглашений на 2,7 миллиарда — на строительство фортификационных сооружений, и 53 (на сумму 36,5 миллиона) — на надзор за их возведением.

Договоры по укрытиям

Кроме этого, в области без аукционов подписали 139 договоров на 164,2 миллиона гривен по строительству и обустройству укрытий. Заказчики объясняли это насущной необходимостью и отсутствием конкуренции на торгах. Например, Усатовский сельский совет заключил договор стоимостью 22,3 миллиона гривен с ПАО "Дунайводбуд" по строительству убежища на 200 человек из-за того, что на открытые торги с особенностью не подали ни одного предложения.

Напомним, недавно мы писали о 33 миллионах на Одесскую ТЭЦ. А также о тендерах по восстановлению дорожек безопасности в Измаиле.