Мітинг в Одесі на підтримку ЗСУ: вимоги до місцевої влади

Люди зібралися на мітинг під мерією. Фото: Новини.LIVE

В Одесі під міською радою відбувся мітинг "Гроші на ЗСУ", де учасники вимагали від влади збільшення фінансування армії та підтримки військових. Протестувальники закликали одеситів та владу не бути байдужими та активно підтримувати армію в часи війни.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Бездіяльність наближає лінію фронту...

Лілія Мокряк, дружина добровольця та волонтер, вже більше півтора року бере участь у таких акціях. Вона зазначила, що жодних конкретних відповідей на попередні вимоги не отримано, тому протест відновили.

"Наша основна вимога — збільшити допомогу ЗСУ. Нам дали відповідь, але вона була абстрактною та не пояснювала наших запитів. Тому ми знову тут. Військові потребують нашої допомоги, а союзники зраджують. Наша надія тільки на себе", — поділилася Лілія.

Організаторка мітингу Лілія Мокряк. Фото: Новини.LIVE

Жінки під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Ми повинні правильно розподіляти кошти..."

Аліна, яка приєдналася до мітингу, підкреслила, що влада повинна витрачати кошти на армію, а не на непотрібні проєкти, як бруківка та клумби.

"Ми повинні змінити пріоритети: якщо ми не будемо вкладатися у підтримку наших військових, ми не зможемо перемогти. Якщо влада продовжуватиме розподіляти кошти на неважливі речі, ми програємо", — наголосила Аліна.

Учасниця мітингу Аліна. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля мерії в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Жінка, яка побажала залишитись анонімною, розповіла, що її дитина також розуміє важливість участі у мітингу. Її батько воює на фронті, і вона вважає, що місцева влада повинна діяти на користь армії.

"Якщо місцеві ради мають можливість виділяти кошти, вони повинні це робити. Наша мета — домогтись, щоб ці кошти пішли на армію", — зазначила одеситка.

Люди на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу підкреслили важливість єдності в часи війни. Одесити вважають, що лише разом можна подолати труднощі та наблизити перемогу.

Жінки тримають плакати під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, минулої ночі росіяни знову атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, зруйновані промислові будівлі та житлові будинки, постраждала критична інфраструктура. Також повідомляли про споряджений ракетоносій на чергуванні у Чорному морі.