Митинг в Одессе в поддержку ВСУ: требования к местной власти

Люди собрались на митинг под мэрией. Фото: Новини.LIVE

В Одессе под городским советом состоялся митинг "Деньги на ВСУ", где участники требовали от власти увеличения финансирования армии и поддержки военных. Протестующие призвали одесситов и власть не быть равнодушными и активно поддерживать армию во времена войны.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Лилия Мокряк, жена добровольца и волонтер, уже более полутора лет участвует в таких акциях. Она отметила, что никаких конкретных ответов на предыдущие требования не получено, поэтому протест возобновили.

"Наше основное требование — увеличить помощь ВСУ. Нам дали ответ, но он был абстрактным и не объяснял наших запросов. Поэтому мы снова здесь. Военные нуждаются в нашей помощи, а союзники предают. Наша надежда только на себя", — поделилась Лилия.

Организатор митинга Лилия Мокряк. Фото: Новини.LIVE

Женщины во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Мы должны правильно распределять средства..."

Алина, которая присоединилась к митингу, подчеркнула, что власть должна тратить средства на армию, а не на ненужные проекты, как брусчатка и клумбы.

"Мы должны изменить приоритеты: если мы не будем вкладываться в поддержку наших военных, мы не сможем победить. Если власть будет продолжать распределять средства на неважные вещи, мы проиграем", — отметила Алина.

Участница митинга Алина. Фото: Новини.LIVE

Митинг возле мэрии в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Женщина, которая пожелала остаться анонимной, рассказала, что ее ребенок также понимает важность участия в митинге. Ее отец воюет на фронте, и она считает, что местные власти должны действовать в пользу армии.

"Если местные советы имеют возможность выделять средства, они должны это делать. Наша цель — добиться, чтобы эти средства пошли на армию", — отметила одесситка.

Люди на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Участники митинга подчеркнули важность единства во времена войны. Одесситы считают, что только вместе можно преодолеть трудности и приблизить победу.

Женщины держат плакаты во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, минувшей ночью россияне снова атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате атаки вспыхнули пожары, разрушены промышленные здания и жилые дома, пострадала критическая инфраструктура. Также сообщалось о снаряженном ракетоносителе на дежурстве в Черном море.