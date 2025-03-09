Тендер на будівництво амбулаторії в Болграді — які строки

Кабінет в амбулаторії. Фото ілюстративне: УНІАН

У Болграді, що на Одещині, планують будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відповідний тендер уже оголошено, а очікувана вартість робіт перевищує 7 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Закупівлю оголосив КНП "Болградський районний центр ПМСД" Болградської міської ради. Очікувана вартість будівництва — 7 126 738 грн, а фінансування проєкту здійснюватиметься з місцевого бюджету.

Подати пропозиції можна до 18 березня 2025 року, аукціон розпочнеться 19 березня. Завершити будівництво планують до 10 грудня 2025 року.

Що планують зробити

Відповідно до тендерної документації, будівельні роботи включатимуть зведення основної будівлі, утеплення, облаштування системи опалення, водопостачання, каналізації та електропостачання. Проєкт також передбачає встановлення медичного обладнання та доброустрій території.

Роботи охоплюють повний комплекс заходів:

Облицювання стін керамічною плиткою для зручності санітарного оброблення.

Встановлення опалювальної системи, включаючи електричний котел та радіатори.

Облаштування вентиляції з монтажем осьових вентиляторів.

Монтаж освітлення: встановлення LED-світильників та аварійного освітлення.

Підключення водопостачання: монтаж трубопроводів, водонагрівачів та сантехнічного обладнання.

Облаштування каналізації з використанням поліпропіленових труб.

Встановлення електрощитового обладнання для безперебійної роботи закладу.

Яке обладнання закуплять

У рамках проєкту передбачено закупівлю обладнання:

Медичних меблів для приймальних кабінетів та маніпуляційних.

Сантехнічного обладнання: мийок, змішувачів, душових піддонів, водонагрівачів.

Освітлювальних приладів: світлодіодних світильників, покажчиків виходу.

Опалювального обладнання: електричного котла, радіаторів.

Електрощитів та автоматичних вимикачів для безпечного електропостачання.

Нагадаємо, на Одещині, оголосили мільйонні тендери на новий асфальт. Також ми писали, що дніпровська компанія "Татра-Юг" доправила до Одеси 11 нових низькопідлогових трамваїв, які придбали коштом гранту від Європейського інвестиційного банку.