Тендер на строительство амбулатории в Болграде - каковы сроки

Кабинет в амбулатории. Фото иллюстративное: УНИАН

В Болграде, что в Одесской области, планируют строительство новой амбулатории общей практики семейной медицины. Соответствующий тендер уже объявлен, а ожидаемая стоимость работ превышает 7 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Закупку объявил КНП "Болградский районный центр ПМСП" Болградского городского совета. Ожидаемая стоимость строительства — 7 126 738 грн, а финансирование проекта будет осуществляться из местного бюджета.

Подать предложения можно до 18 марта 2025 года, аукцион начнется 19 марта. Завершить строительство планируют до 10 декабря 2025 года.

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, строительные работы будут включать возведение основного здания, утепление, обустройство системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Проект также предусматривает установку медицинского оборудования и благоустройство территории.

Работы охватывают полный комплекс мероприятий:

Облицовка стен керамической плиткой для удобства санитарной обработки.

Установка отопительной системы, включая электрический котел и радиаторы.

Обустройство вентиляции с монтажом осевых вентиляторов.

Монтаж освещения: установка LED-светильников и аварийного освещения.

Подключение водоснабжения: монтаж трубопроводов, водонагревателей и сантехнического оборудования.

Обустройство канализации с использованием полипропиленовых труб.

Установка электрощитового оборудования для бесперебойной работы заведения.

Какое оборудование закупят

В рамках проекта предусмотрена закупка оборудования:

Медицинской мебели для приемных кабинетов и манипуляционных.

Сантехнического оборудования: моек, смесителей, душевых поддонов, водонагревателей.

Осветительных приборов: светодиодных светильников, указателей выхода.

Отопительного оборудования: электрического котла, радиаторов.

Электрощитов и автоматических выключателей для безопасного электроснабжения.

Напомним, в Одесской области, объявили миллионные тендеры на новый асфальт. Также мы писали, что днепровская компания "Татра-Юг" доставила в Одессу 11 новых низкопольных трамваев, которые приобрели за счет гранта от Европейского инвестиционного банка.